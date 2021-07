Trapas z červeného koberce už nechce zažít. Od tohoto okamžiku v roce 2009 Megan Fox nepije alkohol

Megan Fox na Zlatých glóbech v roce 2009. Od té doby nepije alkohol, uvedla. Profimedia.cz

„Seděla jsem u stolu s Blake Lively a všemi třemi bratry Jonasovými. A na Glóbech na stůl vždy položí obrovskou lahev šampaňského, no a já jsem si dala několik skleniček. Teď už nepiju, protože jsem se tehdy chovala útočně a řekla plno sra*ek, které jsem na červeném koberci říkat neměla. Už si to přesně nepamatuju, ale dá se to vyhledat,“ říká herečka s odstupem dvanácti let.

Megan tehdy při rozhovoru na redaktorčinu lichotku, že vypadá krásně, na červeném koberci uvedla: „Spíš jsem dvojnicí Alana Aldy. Jsem transka. Chlap. Ale ne, jsem jen děsivě nejistá, až z toho málem zvracím. Z toho, že jsem tady, jsem zděšená a v rozpacích,“ rozpovídala se.

Také žertovala o tom, že kvůli hubenosti hladoví a že obdivuje prsa Salmy Hayek. „Jsou to ta nejúchvatnější ňadra.“

Na konto tehdejšího partnera Briana Austina Greena (48), který ji na akci nedoprovázel, řekla, že tam s ní být nechtěl. „Nechtěl mi dělat garde, je to chlap a má své ego.“

S Greenem má herečka tři syny, vztah jim nevydržel. Loni po deseti letech manželství oznámili rozchod, dnes už mají oba nové partnery. Megan randí s mladším hudebníkem, který si říká Machine Gun Kelly, Brian nedávno potvrdil vztah s tanečnicí Sharnou Burgess. ■