Pagáčová je na stejné váze jako před porodem, ale spokojená není: Přes léto přibírám víc než přes zimu

Herečka dorazila na premiéru bez dítěte, které hlídal partner. Nemusela tedy dbát na praktičnost outfitu, ale spíš na jeho efekt. O její nablýskaný vzhled se postarala část týmu SuperStar, která se stará o její vzhled porotkyně. Styling v podobě koktejlek s flitry a patentkami vybral už s předstihem stylista Filip Vaněk. Největší čas prý zabrala příprava účesu. Make-up si pak prý herečka vytvořila v rychlosti sama. „Manžel se zasekl v práci. Líčila jsem se s dítětem v náručí,“ smála se Patricie.

Vypadalo to, že se porotkyně poslední řady SuperStar dostala po porodu dcery do formy. Ona ale není se svou figurou ještě stoprocentně spokojená. „Jsem sice na váze, kterou jsem měla předtím, ale ani s tou jsem nebyla spokojená. Já totiž vždycky přes léto přibírám víc než přes zimu. Stojí za tím grilovačky, festivaly a podobně. Proto bych ještě ráda pár kilo dala dolů. Není ale stres, to mě netíží,“ říká Patricie Pagáčová. ■