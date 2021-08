Natáčení SuperStar je hotové a tak si může užívat volno: Jak ho bude Patricie Pagáčová trávit?

Jak Pagáčová tráví léto? Super.cz

Natáčení první fáze další řady Česko Slovenské SuperStar už skončilo a Patricie Pagáčová (32) si tedy může užívat volna. To hodlá trávit spíš v Česku, jelikož před třemi měsíci přivedla na svět dcerku Bibianu.

„Mám celé léto volno. Trávíme ho v Česku. Byla jsem například se sestřinými dětmi v chatičkách na táboře u Sázavy,“ svěřila se nám na premiéře filmu Gump.

Nevylučuje ale ani možnost, že se operativně rozhodnou pro cestu k moři. „Přemýšlíme o tom, že bychom vyjeli na konci září obytňákem do Chorvatska. Už máme objednané jeho vypůjčení. Uvidíme, jaká bude situace, jestli dojedeme až do Chorvatska. Je zatím ve hvězdách, jak to malá zvládne,“ popisuje svůj plán.

Cestovat hodlá nejen s manželem a dcerou, ale i pejsky. „Nemohla bych je nechat doma,“ dodala s úsměvem. ■