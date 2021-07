Půvabná policistka z Ulice, jak ji neznáte: Takhle si užívala dovolenou v Chorvatsku

Markéta Stehlíková Foto: Hair studio Honza Kořínek 5x

„Chtěla jsem změnu. A tak jsme zkusili s mým kadeřníkem Honzou Kořínkem jít trochu jiným směrem než obvykle a vlasy jsme na léto prosvětlili. Musím říct, se se mi ta změna líbí a možná ani nebudu na podzim přitmavovat, ale naopak ještě zesvětlíme,“ svěřila se nám Markéta.

Na dovolené v Chorvatsku, kam vyrazila, si dokonce zkusila roli modelky. „Původně to měl být jen výlet, ale když už jsme měli krásné dny a super počasí, řekli jsme si, že by byla škoda trochu nepracovat a nemít hezkou vzpomínku,“ vysvětlila seriálová Karla. Ona sama ale přiznává, že focení v reálném prostředí není úplně snadná disciplína.

„Je to něco jiného. V ateliéru vlasy připravíte a je to, tady vlasy připravíte a foukne vítr a vše je v loji a musíte to chystat znovu. A takhle je to několikrát za sebou. Navíc samozřejmě budíte focením i pozornost,“ říká Stehlíková.

Jako herečka je sice na pozornost lidí zvyklá, ale během focení to pro ni nebylo nic příjemného. „Přece jen nejsem žádná modelka, takže to pro mě je trochu jiná disciplína. Takže se se přiznám, že jsem ráda, že jsme vybrali místa, kde zase tolik lidí a turistů nebylo,“ svěřila Markéta, která si léto naprosto užívá. Rodinnou dovolenou strávila v Itálii.

„Celý červenec máme volno od natáčení Ulice, tak jsem byla s mými nejmilovanějšími obytným autem na dovolené v Itálii. Užívali jsme si skvělé jídlo, super počasí, a dokonce jsem se seznámila i s místní policií. Pánové nám přišli totiž zkontrolovat to naše obytné auto, takže to bylo i trochu dramatické,“ dodala herečka. ■