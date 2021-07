O 20 kilo lehčí Xindl X je opět v jednom kole: Po 9 měsících vystoupí pro tornádem postiženou Moravu

Xindl X Foto: archiv Xindla X

Po měsících bez koncertů se zase pustil do práce. Poslední rok prošel zpěvák Xindl X (41) pořádnou proměnou. Dobu, kdy se kvůli koronaviru nemohl věnovat své práci, věnoval sobě. Ze svého života vynechal alkohol, zařadil do něj zdravou stravu a pohyb a zhubnul neuvěřitelných 20 kilogramů.

Nyní už se opět vrátil naplno do práce a je rád, že může pro své publikum opět vystupovat. „První koncerty po návratu už mám za sebou. Po té víc jak devítiměsíční pauze je to neuvěřitelný pocit. Každý koncert si teď užíváme, jako by měl být ten poslední,“ svěřil se Super.cz zpěvák, který se spojil se svým s tanečníkem Martinem Prágrem, kterého zná ze StarDance, a vystoupí na charitativní akci Rozsvítíme Hodonínsko už tuto sobotu.

„Na koncert se těším moc. Ale hlavně doufám, že koncert přinese nejen zábavu lidem, ale také finanční pomoc lidem v postižených oblastech na Hodonínsku,“ svěřil se Xindl X, který má nadupané prázdniny. „Léto mám celkem našlapané. Koncertujeme několikrát do týdne, mezitím zkoušíme a také připravujeme několik nových videoklipů k nové desce Terapie, která vyjde 10. září,“ řekl zpěvák, za jehož pomoc je tanečník Martin Prágr rád, už i proto, že se aktuálně musí hlavně připravovat na novou řadu taneční soutěže, kde bude mít po boku herečku Simonu Babčákovou (48).

„Když jsem zjistil, co postihlo můj rodný domov, tak jsem cítil tíhu a zároveň touhu pomoct. Příprava akce je náročná i z toho důvodu, že mě čeká další řada StarDance a už je čas se připravovat. Na společný tréninky se Simonou se moc těším, protože to bude každopádně velká sranda. Je krásné, jak StarDance propojuje lidi, a já jsem rád, že součástí akce Rozsvítíme Hodonínsko bude Xindl X, se kterým jsem se poznal v poslední řadě,“ dodal tanečník.