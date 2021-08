Jedna z nejkrásnějších muzikálových zpěvaček se ukázala v bikinách. Temperamentní kráska odhalila obří kérky

Felicita Prokešová Foto: Archiv F. Prokešové

"Měli jsme to jako podmínku, bohužel bylo zavřené. I přes velkou snahu nám ho ale kvůli covidovým opatřením neotevřeli. Nejdříve jsme byli hodně nazlobení, ale nechtěli jsme si kazit dovču, tak jsme to hodili za hlavu a o to víc jedli," řekla Super.cz s úsměvem Felicita, jejíž partner pracuje jako fitness trenér.

První dovolená jejich vztah prověřila. "Spojili jsme to s mojí rodinou, takže bylo veselo. Jelikož jsme se s Krýšou našli v covidové době, prožili jsme spolu období opravdu nelehkých časů, kdy jsme oba neměli svoji milovanou práci a museli jsme se oba hodně uskromnit. I to mělo, paradoxně, svoje kouzlo. Ale žádný rande, kino, drink. To nešlo. O to víc jsme si teď dovolenou užili. Nebyla to samozřejmost jako každý rok, ale radost, že můžeme vycestovat a zkrátka si to užít," dodala jedna z nejkrásnějších muzikálových zpěvaček.

Nyní už je zase v pracovním procesu. S muzikálem Robinson Crusoe, kde hraje hlavní ženskou roli Mary, cestuje po českých a moravských zámcích a v září už se poprvé představí divákům v Divadle Na Maninách, kde je na 16. září naplánována premiéra. ■