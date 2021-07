Po rozvodu a rozchodu je Jitka Boho připravena na nový vztah. Jaký chlap by u ní měl šanci?

Hvězda Tváře je připravená na nový vztah. Super.cz

„Jsem volná a svobodná a asi si to i užívám. Je to pro mě takový čas na rozmyšlenou,“ rozpovídala se o vztahu Jitka a dále uvedla, že by v současném stavu ale nepotřebovala být příliš dlouho.

„Rozhodně bych ráda poznala muže na celý život. Možná to je tím, že jsem znamením štír. My klademe rodinu v životě na první místo. Chybí mi, že se nemám o koho opřít.“

Dítě je pro Boho na prvním místě. „Rozhodně bych nebyla tou maminkou, která nové tatínky představuje dítěti každý měsíc,“ říká kráska, která by si po svém boku dovedla představit muže, který už má také děti. „Rozhodně by mi nevadil muž s dítětem. Naopak je to fajn, protože ví, co to je rodičovská láska.“

Seznamování je pro modelku ale někdy složité. „Myslím si, že se mě chlapi bojí oslovit. Já to ale raději nechám plynout, nebudu na nic tlačit a nechám se překvapit tím, koho mi osud přivede do cesty,“ dodává na toto téma Jitka Boho. ■