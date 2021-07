Kráska z Tváře dovolila pětileté dceři, aby se ostříhala nakrátko: Jak to dopadlo?

Proč se dcera Jitky Boho nechala ostříhat na kluka? Super.cz

Naposledy jsme se s Jitkou Boho (29) potkali v Luhačovicích na akci s charitativním přesahem Korunka pomáhá. Do oblíbených moravských lázní Boho nedoprovázela její dcera Rosalie.

„Rosalka měla být u tatínka, ale to nevydržela. Nakonec je u babičky na Vysočině. Já jsem klidnější, jelikož je to akční dítě a nedovedla bych si představit, jak bychom to zvládly, když tady nemám hlídání,“ řekla v rozhovoru pro Super.cz dvojnásobná účastnice televizní show Tvoje tvář má známý hlas.

S dcerou má naplánovaných ale spoustu letních aktivit a svou nepřítomnost jí vynahradí. „Máme naplánované dovolené a další výlety.“

Během našeho rozhovoru se zpěvačka rozpovídala o tom, proč její pětiletá dcera změnila image a ostříhala se nakrátko. „S vlásky se trápila. Neustále si je schovávala pod čepici a nechtěla, aby jí vykoukl ani jeden pramen.“

Změně účesu předcházelo dlouhé ujišťování. „Ujistila jsem se několikrát, jestli to opravdu chce. Našla jsem jí i nějaké střihy a ona chtěla dokonce ještě kratší vlasy, než které teď má,“ povídá Jitka, která musela věc prodiskutovat i s tatínkem dcery. „Můj bývalý manžel byl proti, ale nakonec jsme našli společnou řeč. Věděla jsem, že ji to udělá šťastnou.“

Ve svém věku už si Rosalka umí říct, jak chce vypadat. Inklinuje spíš k praktičnosti. „Rozhodně to není princeznička. Nakupujeme spíš v klučičím oddělení. Zcela se vyhýbáme růžové. Obléká si trička s obrázky superhrdinů,“ říká Jitka Boho, která se s image dcery smiřuje. „Nebudu ji nutit, aby nosila sukénky.“ ■