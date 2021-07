Plavky, které vám budou slušet? Neřiďte se trendy, ale vlastním tělem

Trendy pohodlí pro všechny typy postav nabízí značka Sunflair Foto: Le Chaton

V první řadě je důležité si uvědomit, že neexistují plavky, které by slušely všem. To, co vypadá dobře na vaší kamarádce nebo modelce z Instagramu, ještě nemusí slušet vám. A naopak. Ideální tedy je nesoustředit se na to, co nosí ostatní, ale hledat kousek jen pro sebe. Stejně tak se příliš nevyplácí nechat se slepě svazovat trendy. I to vám totiž nakonec může spíš uškodit.

Mladistvé plavky značky Banana Moon jsou letošní novinkou v nabídce Le Chaton

FOTO: Le Chaton

Na druhou stranu, nemusíte na módu rezignovat úplně. „Ne všechny trendy jsou vhodné pro všechny typy postav. Ale plavkoví výrobci, kteří se specializují na tento segment již dlouhá léta, svou kolekci dokážou postavit tak, aby se v ní našly řady podle posledních trendů, mají tedy například volánky, zdvojené vázání u bikin, sportovní prvky jako široké gumy a více vykrojené spodní díly. Pak přidají další produkty, které se drží osvědčených střihů a také žádaných barevných provedení,“ shodují se dámy z multibrandového obchodu se spodním prádlem a plavkami Le Chaton, který se soustředí právě na to, aby nabízel plavky, které jsou nejen krásné, ale především funkční a slušivé.

Co se týče vzorů plavek, tak stálicí jsou například zvířecí vzory, které se stále opakují ve všemožných kombinacích. Pak jsou to květinové vzory a puntíky. Trendy i ve větších velikostech se snaží přinášet značka PrimaDonna, Panache či německá značka Sunflair. Také značka Gottex patří mezi ty výrobce, kteří mají elegantní plavky, jež sluší štíhlým i plnějším postavám. Jejich jednodílné plavky jsou nápadité střihem a jsou vyrobeny z kvalitního pevného materiálu, který vyhlazuje křivky.

Plavky značky Antigel nabízí širokou škálu velikostí i vzorů

FOTO: Le Chaton

Le Chaton prodává téměř třicet různých značek plavek. „Může se stát, že některé z nich najdete i v jiných obchodech, ale u nás je sortiment sestaven tak, aby dokázal obléct ženy s velikostmi košíčků od A až po H. Nebereme od každé značky celou jejich plavkovou kolekci na danou sezonu, ale vždy jen vytipované kousky – osvědčené střihy, které máme z naší dlouhé působnosti na českém trhu vyzkoušené mnoha zákaznicemi,“ vysvětlují dámy z Le Chaton, proč je u nich nákup úplně jiný.

V Le Chaton oceníte velmi výjimečný osobní přístup a vyhlášený způsob prodeje, který je přizpůsobený každé zákaznici. Ta si užije péči personálu a hlavně profesionální pomoc s výběrem zboží. Každá žena pak odchází s pečlivě vybranými kousky, které správně sedí a zároveň podtrhují její osobnost. Pokud nemáte žádnou z prodejen, které najdete v Praze, Brně, Plzni a Dolních Břežanech, poblíž, můžete bez obav objednat přes e-shop.

Objevte stylovou kolekci La Bandana Antigel ve dvou elegantních barevných kombinacích

FOTO: Le Chaton

Vyzkoušejte slušivé jednodílné plavky značky Suflair

FOTO: Le Chaton

Znáte tankiny, neboli plavkový top s kalhotkami? Stylové puntíky značky Panache jsou sázkou na jistotu

FOTO: Le Chaton

Plavky značky Seafolly si zamilujete

FOTO: Le Chaton

Plavky v modrých barvách nikdy nezklamou! Krásná kolekce L´Anima bleue značky Antigel vás určitě nadchne

FOTO: Le Chaton

Také oblíbená značka PrimaDonna letos vsadila na zvířecí vzory

FOTO: Le Chaton

■