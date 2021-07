5 hereckých omylů, z nichž se staly legendární filmové scény: Tipli byste, že tohle nebylo ve scénáři?

Leonardo DiCaprio ve filmu Nespoutaný Django Profimedia.cz

Chris Pratt - Strážci Galaxie

Kameny nekonečna jsou velmi mocnou zbraní, ovšem Star-Lord v podání Chrise Pratta (42) s nimi nezacházel zrovna nejopatrněji. Když podával kouli s kameny Sběrateli, spadla mu. Ve skutečnosti to nebylo ve scénáři, ale Prattovi rekvizita opravdu upadla. Hbitě ji sice sebral, a protože kamera zabírala jen vrchní půlku jeho těla, vypadá to, jako by kouli chytil v letu a nic se nestalo. Omyl se režisérovi natolik líbil, že ho ve filmu nechal.

Viggo Mortensen - Pán prstenů: Dvě věže

Když Aragorn (Viggo Mortensen) se svými společníky hledá půlčíky, které unesli skřeti, a najde spáleniště s ostatky, věří, že jsou jeho přátelé po smrti a ve vzteku nakopne přilbu ležící opodál. Pak zařve a v zoufalství padne na kolena. Jedná se ale o improvizaci. Herec totiž kopnul do přilby tak vehementně, že si zlomil prsty na noze. Vykřikl tedy v bolestech a podal tak dobrý herecký výkon, že si vysloužil své místo ve filmu.

Benicio del Toro - Obvyklí podezřelí

Scéna, v níž policie předvede podezřelé, je ikonická, ale nejen díky povedenému scénáři. Herci se v ní marně snaží zadržet smích, což nebylo ve scénáři. Mohl za to jejich oběd. Benicio del Toro měl zjevně potíže s trávením a už během oběda hlasitě prděl. A to pokračovalo i při natáčení. Del Toro „proprděl“ 12 záběrů, což vedlo jenom k dalším záchvatům smíchu. Režisér Bryan Singer byl údajně běsný, protože mělo jít o vážnou záležitost. Nakonec ale uznal, že i tato „povznášející“ scéna má své kouzlo.

Harrison Ford - Dobyvatelé ztracené archy

Asi nikdo nezapomněl na legendární scénu, kdy se schyluje k boji mezi Indianou Jonesem (Harrison Ford) a bídákem s mečem v ruce. Jones má v ruce jenom bič a zdá se, že půjde o přímo epický souboj. Na ten taky mělo dojít, ovšem Ford při natáčení onemocněl a do složitého zápasení se mu nechtělo. Jak to dopadlo, si možná vzpomenete. Indiana vytáhne zbraň a záporáka zastřelí. Na plánovaný souboj sice nedošlo, ale tvůrci usoudili, že je scéna legendární i bez něj.

Leonardo DiCaprio - Nespoutaný Django

Leonardo DiCaprio (46) se musel nechat ve filmu přizabít medvědem, aby mu Akademie konečně udělila Oscara (za snímek Revenant - pozn. redakce), ovšem fantastické herecké výkony podával už dávno předtím. Jeden z nejlepších byl bezesporu v tarantinovce Nespoutaný Django. Jako otrokář Calvin Candie předvedl neskutečný rasistický monolog, při němž se však DiCaprio nechal trochu unést a prásknul rukou do sklenice. Myslel si, že jde o rekvizitu, nicméně šlo však o skutečné sklo. Herec se poměrně hluboce pořezal, ale z role nevypadl, ani když začal silně krvácet. Tarantino větřil příležitost, a tak nechal kameru běžet. DiCaprio pokračoval ve skvělém hereckém výkonu, a dokonce pomatlal obličej kolegyně Kerry Washington svou vlastní krví. Její znechucený výraz tak není vůbec hraný. ■