První odloučení od dcery: Langmannová nechá desetiměsíční dceru doma a míří do Chorvatska na rozlučku se svobodou

Renata Langmannová bude poprvé několik dní bez dcery. Super.cz

"Na pár dní pak jedu s kamarádkami do Chorvatska na rozlučku se svobodou. Hlídat bude Ondra. Čekají mě úniky od malé. Jsem zvědavá, jak to zvládnu, ona to zvládne v pohodě, to jsem si jistá. Ještě jsem bez ní nikdy nebyla, bude to premiéra," prozradila Super.cz Langmannová.

Renata se věnuje marketingové práci a s dcerou je prý velmi náročné vše skloubit. Je ráda, že si na chvíli odpočine. "Jednoduché to není, mám toho občas plný kecky a padám na pusu. Když je teď hezký počasí, tak mě to dobíjí, dá se jít ven, je to super. Trošku se bojím zase zimy," dodala. ■