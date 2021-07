Monika Leová poprvé ukázala dceru Miu na veřejnosti. Tříměsíční holčička je celá máma

Monika Leová se přestěhovala do východních Čech. Super.cz

Nyní je šťastná, že rozhodnutí udělali, a moc si to užívají. "Je to změna. Je to ale mnohem jednodušší. Malá je tam spokojená, já jsem tam uvolněná, není tam stres. Mám tam babičku, která vaří. Martin se vrací dřív z práce. Je to klidnější, nejsou tam tramvaje, ty přesuny jsou pohodlný," řekla Super.cz Monika.

Martin změnil práci a Moniku nyní živí hlavně instagramové spolupráce, které může dělat odkudkoli. "Jezdíme jednou týdně do Prahy, já mám schůzky, Monika tady má zase spoustu kamarádek a nechce se úplně vzdát Prahy. Takže sice žijeme ve východních Čechách, ale jeden den jsme v Praze. Dá se to krásně spojit," doplnil Martin.

Holčička je zatím velmi podobná Monice. "Je namixovaná. Každý v ní vidí někoho jinýho. Nezapře se. Je naše. Pusa je moje si myslím," usmívá se šťastný otec.

"Čím je starší, tím máme pocit, že je víc podobná na Martíka. Každý den je jiná, jsem zvědavá, co z ní vyroste," dodala Leová. ■