Šibenik Knin: Udělejte si procházku do srdce Dalmácie

Šibenik je nejstarší chorvatské pobřežní město na Istrii s velmi bohatým historickým a kulturním dědictvím a bylo vždy díky své poloze na istrijském Kuste dobrým místem k životu. V 16. století byl Šibenik dokonce městem s největším počtem obyvatel v Dalmácii.

Bujná příroda, překrásné pláže, nespočetné ostrovy, dech beroucí národní parky, početné skryté zálivy a aktivity skutečně pro každého, uspokojí také ty nejnáročnější z vás a vaši dovolenou. Všechny tyto atrakce zvou k relaxačním procházkám, na kterých si můžete užít všechna lákadla tohoto pěkného chorvatského regionu.

Šibenik

Šibenik a UNESCO – zvláštní láska

Co mají Šibenik a Londýn, Berlín, Peking a New Dilli společného? Jsou to jediná města na světě, která mají dokonce dvě památky na seznamu UNESCO. V Šibeniku je to katedrála sv. Jakuba a pevnost sv. Mikuláše. Představte si velikost těchto světových měst – Šibenik je přitom ten nejmenší. Vydejte se na procházku ulicemi Šibeniku a prozkoumejte okouzlující architekturu.

Národní park KRKA

Vykoupejte se pod velkým vodopádem národního parku KRKA

Tisíce zelených tónů, úžasné melodie vodopádu, ptačí cvrlikání a nezapomenutelné zážitky vás čekají v tomto národním parku, který je bezpochyby jedním z nejhezčích národních parků v Evropě. Cestovatelé tam přicházejí z celého světa obdivovat krásu tamní fauny a flory a úžasných smaragdově modrých vodopádů. Národní park se nachází nedaleko od Šibeniku, v blízkosti Skradinu, kde se nachází hlavní vchod do parku. Každopádně si nezapomeňte vzít si s sebou věci na koupání, neboť u nejkrásnějšího vodopádu, u vodopádu Skradinski buk, je plavání dovoleno.

Národní park Kornati

Jednou z nejznámějších chorvatských památek je národní park Kornati, který patří k rezervaci UNESCO v Chorvatsku. Jestli se rádi plavíte, pak tento chorvatský Naturparadies se svými 89 ostrovy, které jsou obklopeny ostrůvky a skalisky, podrobí vaše umění zkoušce, zvláště když jsou povětrnostní podmínky trochu tvrdší! Objevte krásné pláže, zálivy a výhledy, které Kornaty nabízejí, a pokud byste chtěli organizaci přenechat někomu jinému, je zde mnoho podniků, které pro vás tuto cestu rádi zorganizují.

Tváří v tvář pevnostem v Šibeniku

Co činí Šibenik tak zvláštním? Zcela nahoře na seznamu je určitě jeho historické dědictví. Šibenik má čtyři pevnosti – tři ve městě (všechny s krásným výhledem) a jednu několik kilometrů odtud, chráněnou kanálem, který vede městem. Pevnost svatého Michaela je pevnost, která je nejoblíbenějším záběrem na pohlednicích z Šibeniku. Ze všech čtyř pevností je tato nejlépe přístupná a je vzdálená jen 10 minut pěší chůze z hlavního náměstí. Je také nejoblíbenější u návštěvníků. Pevnost byla kompletně renovována, nabízí pohled na město a má k dispozici velké divadlo pro koncerty a představení. Navštivte také pevnost Barone, stejně tak i pevnost svatého Jana. Pevnost sv. Mikuláše je jediná, které se nachází na mořské straně u vchodu ke kanálu sv. Antonína.

Relax ve Vodici

Relaxujte ve městě Vodice

Vodice je jedním z nejoblíbenějších turistických cílů na istrijském pobřeží – je známé díky svým znamenitým restauracím, hotelům a rezortům, stejně tak jako krásným plážím. Tento turistický cíl je chytrá volba, když jedete na dovolenou se svou rodinou, neboť kromě všech turistických aktivit, které můžete ve Vodici prožít, si můžete také jednoduše pronajmout kolo, a tak prozkoumat okolí, nebo si zarezervovat jednu z mnoha okružních jízd na moři, které vás dovedou blíže ke krásám moře. Vyzkoušejte tradiční středomořské pokrmy a skočte do křišťálově čistého moře. Volba je na vás. ■