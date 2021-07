Jeptiška je hvězdou TikToku. Svým vzhledem fanoušky naprosto ohromila

Ilustrační foto Profimedia.cz

Sestra Monica z amerického New Jersey se pomalu, ale jistě stává hvězdou sociálních sítí. Zaujala především na TikToku, kde ji sleduje přes šedesát tisíc lidí. Obrovské pozornosti se dostalo například videu , v němž jeptiška reaguje na lichotky a dotazy na svůj mladistvý vzhled. Na 55 let totiž žena ani zdaleka nevypadá.

A jaké jsou její tipy? Málo cukrů a uhlohydrátů, žádný alkohol a vyhýbat se slunci.

„Možná mám o něco méně vrásek než jiní lidé mého věku, protože se slunce už roky straním, spouští u mě migrény,“ svěřila fanouškům s tím, že dotazy na její péči ji velmi pobavily. „Myslela jsem, že se mě budete ptát na gregoriánský chorál, ale ženy chtějí jeptiškovské tipy na pleť,“ smála se.

Co se kosmetických produktů týče, používá jemné mýdlo, pleť čistí jen jednou denně. Z cen různých krémů a sér je prý zděšená. „Mnoho z nich také vysušuje pleť a vytahuje z ní mnoho živin. Ale možná je to jen má konspirační teorie,“ uvedla v rozhovoru v pořadu This Morning.

Jeptiškou je sestra Monica od roku 2012. Předtím pracovala jako foto editorka. ■