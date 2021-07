Intimní zpověď prince Harryho? Poslední hřebíček do rakve rodinných vztahů, zní z paláce

Bratři Harry a William při odhalení sochy princezny Diany v Kensingtonských zahradách Profimedia.cz

Začátkem loňského roku princ Harry (36) a jeho žena Meghan (39) oznámili, že se vzdávají funkcí předních členů britské královské rodiny. Následně se odstěhovali do USA, kde začali nový život. Do toho zahrnuli i rozhovory o životě v královské rodině, v nichž šokovali celý svět.

Tím nejtřaskavějším bylo bezesporu interview s Oprah Winfrey, kde Meghan mluvila o údajném rasismu v královské rodině i o sebevražedných myšlenkách, které měla v době prvního těhotenství. Rozhovor vzbudil mezi Brity i Američany obrovské vášně a nepřestává rezonovat.

Následovala i další interview, v nichž princ mluvil o vztazích s královskými příbuznými, například s otcem Charlesem, kterého veřejně politoval.

„Nemyslím si, že bychom měli na někoho přímo ukazovat nebo někoho obviňovat, ale co se týče rodičovství, tak pokud jsem zažil nějakou formu bolesti nebo utrpení kvůli bolesti, kterou možná prožil můj otec nebo mí rodiče, chci si být jistý, že to prolomím, abych to nepředával dál,“ uvedl. Formu utrpení, o níž mluvil, nazval „genetickou bolestí“.

O soukromí se Harry chystá promluvit i v intimních a upřímných pamětech, na nichž nyní pracuje. Vyjít by měly na konci roku. Podle The New York Post za knihu dostal astronomickou zálohu 20 milionů dolarů.

Podle britských médií jsou Harryho příbuzní v šoku. „Tohle už nepůjde vzít zpět, je to poslední hřebíček do rakve vztahu mezi královskou rodinou a Harrym,“ cituje Daily Mail svůj zdroj z Buckinghamu. ■