Rozkošnější fotky jste ještě neviděli: Michaela Gemrotová se pochlubila krásnou dcerou

Michaela Gemrotová s rodinou Foto: Lucie Drlíková

„Na své první poporodní vystoupení se moc těším, protože jsem opravdu dlouho nezpívala, už se mi upřímně po divácích stýskalo,“ řekla Super.cz zpěvačka, která má velké zastání ve svém manželovi Jiřím Štikovi.

„Jsem šťastná, jakou obrovskou podporou pro mě Jíra je, na vystoupení pojede se mnou i s Anežkou, abych mohla kojit a nebyla z toho ve stresu. Naštěstí oni dva to spolu zvládají skvěle, nemám žádné obavy, že by to nezvládli i doma. Ale Sychrov je kousek, takže i pro ně to bude hezký výlet. Ale jinak rozhodně nikam nespěchám, priorita je pro mě rodina. Ale těším se, že uvidím po několika měsících nejen kolegy, ale hlavně diváky. Bez divadla a koncertů mi bylo už smutno,“ dozvěděli jsme se dále.

„Máme se krásně a každý den s Anežkou si užíváme. Anežka je strašně šikovná a hodná. Občas ji trápí bříško (na to trpí strašně moc miminek a je fáma, že holčičky na to moc netrpí), ale pere se s tím statečně. Hrdinka je to,“ dodala dále zpěvačka s tím, že by se od nové sezóny ráda vrátila do muzikálů Kvítek mandragory a Muž se železnou maskou v Divadle Broadway, ve kterých účinkuje.

Rodinné štěstí se Štikovi rozhodli zvěčnit na uměleckých fotografiích Lucie Drlíkové. „Lucka Drlíková za námi přijela domů, focení jsme si užili, a myslím, že výsledek se moc povedl,“ uzavřela zpěvačka. ■