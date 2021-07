Hvězda Slunečné Dana Batulková před objektivem jako modelka: V 63 letech vypadá fantasticky

Dana Batulková Foto: Hair studio Honza Kořínek 5x

Většinou herečku Danu Batulkovou (63) vídáme na divadelních prknech nebo před kamerou. Tentokrát si zkusila jinou profesi a postavila se před objektiv fotoaparátu. Jako vlasová modelka si to naprosto užívala.

„Byla to pro mě krásná práce, ale bylo to zase jiné, než jsem zvyklá. U focení účesů se ladí každý detail. Musím říct, že jsem si to moc užila, měly jsme s Mariankou moc hezké oblečení, krásně nás nalíčili a Honza nám udělal nádherné vlasy,“ řekla Super.cz herečka, která pro kadeřníka Honzu Kořínka fotila nejenom sama, ale také s dcerou Marianou Prachařovou.

Během odpoledne vyzkoušela herečka hned několik účesů a nutno říct, že na snímcích vypadá skvěle. Chlubit se může také stále štíhlou figurou, kterou předvedla ve světlých modelech. Na první pohled by si ji tak s dcerou leckdo mohl splést.

„Musím říct, že často nám lidi říkají, že jsme si opravdu hodně podobné, a často od Marianky slýchám, že má dobré geny a že ví, po kom bude snad tak krásná. Tak to mě těší, jako každou mámu. Ale mě potěší i jenom to, že přijde na oběd a jsme spolu,“ říká Dana Batulková, která si užívá léto.

S dcerou vyrazila za hranice. „Máme to spolu jako takový rituál, na týden vždy sedneme do auta a jedeme po Evropě. Máme to obě moc rády, objevujeme krásná místa a je nám spolu hezky,“ říká Dana Batulková, kterou v létě čeká také práce.

„Ještě v létě točíme Slunečnou, mám nějaká divadelní představení, a tak se určitě nudit nebudu. A co přinese podzim, to se teprve uvidí,“ konstatuje herečka. ■