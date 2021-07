Odpočítává dny do chvíle, kdy vleze do chomoutu: Moderátor Evropy 2 prozradil, jak pomáhá s přípravami veselky

Petr Říbal Super.cz

Moderátor Petr Říbal odpočítává dny do svatby. Už brzy si vezme za manželku finalistku České Miss z roku 2016 Michaelu Hávovou. Budoucí ženich nám prozradil, zda se zapojuje do příprav veselky a jak jejich velký den bude vypadat.

„Pomáhám, Míša je v tom ale dokonalá, má jasnou představu o tom, jak by to mělo vypadat,“ svěřil se Super.cz moderátor. „Oblek jsem si vybíral sám, muziku na nástup a vesměs jsme se dohodli, myslím, že jsme ten pár, kdy si ani jeden nemusí dupnout a vždy dojdeme k nějakému konsenzu,“ prozradil Petr s tím, že úplně velká svatba to nebude.

„Hodně jsme to redukovali a máme tam asi 70 nejbližších,“ svěřil se moderátor, kterého jsme potkali na charitativní akci modelky Evy Čerešňákové, kterou uváděl. „Svatební cestu plánujeme, ale budeme to řešit operativně po svatbě, volno v rádiu mám, tak uvidíme, jak to dopadne,“ svěřil se Petr Říbal. ■