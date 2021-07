Po třicítce už je to dřina. Modelka, která žije s bývalou hvězdou NHL, tuhle postavu rozhodně nemá zadarmo

Tereza Budková Super.cz

"Je mi 30 let, bude mi 31. Už to jde jinak než před pěti lety. Když jsem nevyspalá, podepisuje se to na pleti i postavě," řekla Super.cz Budková, která považuje za výhodu, že je sportovní typ a do pohybu se nemusí nutit.

"Sport mám ráda, když nejdu cvičit, běhat, cítím se špatně. Jde mi to proto udržovat dobře. Zdravý životní styl preferuji," vysvětluje s tím, že si dává záležet i na jídelníčku.

"Nepřejídám se nezdravým jídlem. Jím tak, aby mi to dělalo dobře. Těžká jídla nejde jíst každý den. Zákusek si dám ráda. Ale abych upekla dort a koukal na nás doma čtyři dny, to ho radši vezmu a odvezu ho mamce," dodala modelka, která chodí s bývalým hokejovým brankářem Ondřejem Pavelcem. ■