Machálková to má dobře zařízené. Tvoří pro ni hvězda Elánu i filmu Sněženky a machři

Leona Machálková chystá nové album. Super.cz

Období koronavirové pandemie strávila Leona Machálková (54) užitečně. Začala pracovat na své nové desce. „Některé singly už jsou venku. Máme ambici je dostat do rádií,“ říká zpěvačka, která na sebe upozorňuje novou písní s názvem Když hory láska přenáší.

Dvě nové písně napsal zpěvačce slovenský kolega Vašo Patejdl. „Jsem vděčná, že mi věnoval svůj čas a napsal mi na míru silný materiál,“ uvedla Leona před koncertem v lázních Luhačovice, kterým podpořila dobročinný projekt Korunka pomáhá.

Jak moc je pro zpěvačku těžké přemluvit tvůrce k tomu, aby jí vytvořili píseň na míru? „U těch nejlepších stačí, když vás mají rádi a udělají si na vás čas. S Vašem se známe mnoho let, když jsme se naposledy setkali, tak mě vyzval, abych mu přinesla dobrý text a on mi prý napíše hudbu. Tak jsem sehnala text od Vaška Kopty, který ho bavil. A mě to bude bavit tím tuplem,“ přislíbila novou píseň Leona Machálková. ■