O prázdninách se Machálková obejde bez návštěvy ciziny: Čeká mě moře potu při práci

Stejně jako většina umělců i Leona Machálková (54) má za sebou nedobrovolné umělecké prázdniny způsobené pandemií koronaviru. Proto během letních prázdnin hodlá co nejvíce pracovat.

„Když se mě někdo ptá, kam v létě pojedu, tak odpovídám, že jsem měla dovolenou rok a půl. Jsem ráda, že už zase můžeme hrát. Žiju přítomností,“ řekla Super.cz zpěvačka před svým koncertem v Luhačovicích, který uspořádal spolek Korunka pomáhá na podporu lidí postižených tornádem na jižní Moravě.

K moři se Machálková v létě nechystá. „Čeká mě jen moře potu na jevišti a ve studiu. A moře radosti, že se naše životy podobají tomu, co jsme měli rádi,“ dodává umělkyně.

Machálková pochází z Přerova, který se nachází jen šedesát kilometrů od lázní. Navštívila rodiče? „Když mě táhnou pracovní povinnosti na Moravu, tak to spojím s návštěvou rodiny. Ne vždy se to povede, ale my se vídáme velmi často. Rodiče nás navštěvují v Praze, jezdíme na výlety, a i naše chalupa je jim k dispozici. Vidíme se opravdu často,“ říká Leona Machálková. ■