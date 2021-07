Půl domu bez ženicha a hospoda plná štamgastů. Známého herce si podali, sám si nic nepamatoval

Film Půl domu bez ženicha patří k české filmové klasice. Foto: Copyright Státního fondu kinematografie, Půl domu bez ženicha, Hynek Bočan, 1980

Zatímco Franc sumíruje v hlavě velkolepé plány na dokončení vily a okázalou dvojitou svatbu, situace začíná být den ode dne napjatější a jeho plány se začínají hroutit jako domeček z karet.

Satirickou komedii Půl domu bez ženicha natočil v roce 1980 režisér Hynek Bočan, který do dalších rolí obsadil Blaženu Holišovou (Francova manželka), Veroniku Freimanovou a Martu Malou (dcery Olina a Jiřina), Václava Vydru (Olinin nápadník), Ivana Vyskočila (Jiřinin nápadník) a Danu Medřickou (Francova sestra). Po jejich boku se ve snímku objevili také Květa Fialová, Josef Somr, Karel Augusta aj.

Maminka Vydrovi neradila

Václav Vydra, který je synem národem milované herečky Dany Medřické, se v tomto filmu setkal se svou maminkou vůbec poprvé a také naposledy. V jednom starším rozhovoru prozradil, že před ní míval dříve trému, ale tentokrát byl rád, že jsou na natáčení spolu. Na dotaz, zda mu na place dávala nějaké rady, herec odpověděl: „Neradila mi. To by asi udělala jen v případě, když by viděla, že jsem úplně mimo. A to jsem snad asi nebyl.“

Co nabíjelo Menšíka

Vydra také rád vzpomíná na kolegu Vladimíra Menšíka, který z rukávu sypal nejrůznější fórky a „veselé historky z natáčení“, i když mu kvůli vážné nemoci nebylo mnohdy do zpěvu. „Nikdy nezapomenu na to, jak si pan Menšík během natáčení filmu píchl injekci, když mu bylo zase špatně, a pak seděl a odpočíval, a přitom vyprávěl veselé historky, kterým jsme se všichni smáli. A právě ten náš smích ho velmi nabíjel,“ vyprávěl později Václav Vydra.

A jak ho připravit o řeč?

Připomněl také moment, kdy si to u Menšíka „rozházel“. Slavný kolega ho vzal po natáčení na besedu a na té se ho zeptal, kterého z českých zpěváků má rád. Vydra se o muziku moc nezajímal a žádného favorita neměl, a tak chvíli přemýšlel. Menšík mu proto nahodil: „A co třeba Karel Černoch?“ Mladý herec pořádně netušil, o koho jde, a tak jen přikývl, že ten mu nevadí. A vždy výřečný Menšík ztratil tehdy na chvíli řeč.

Augusta si naběhl

Točilo se v Praze a také v Příbrami, kde stála i zmíněná luxusní vila, a na place prý panovala skvělá atmosféra. Pouze Karel Augusta, který ztvárnil vesničana Čížka zvaného Zub, by možná mluvil jinak – pustil si totiž pusu na špacír v jedné z místních hospůdek a dostal od štamgastů co proto. Herec byl tenkrát na vrcholu popularity, jedna role střídala druhou a honoráře se jen hrnuly.

Těžko říct, co se ten večer stalo, ale po pár pivech se prý začal herec v hospodě povyšovat. Štamgasti si to samozřejmě nenechali líbit a pustili se do něj. Augustovi kolegové se o tomto incidentu dozvěděli až později z dalších zdrojů, protože herec si druhý den nic nepamatoval.

Film Půl domu bez ženicha dává 20. a 23. července Televize Seznam. ■