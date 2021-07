Takhle dnes vypadá Natasha ze Sexu ve městě: O první manželce pana Božského diváci ještě uslyší

Bridget Moynahan Profimedia.cz

A o Natashe zjevně ještě uslyšíme, na postavu se totiž diváci mohou těšit i v připravovaném pokračování seriálu s názvem And Just Like That.

Herečku zachytili při natáčení v New Yorku, kde se hojně objevují i představitelky hlavních rolí Sarah Jessica Parker (Carrie), Kristin Davis (Charlotte) a Cynthia Nixon (Miranda).

Moynahan je stále herecky aktivní, ale objevuje se spíše v seriálech. Už léta působí v kriminálce Spravedlnost v krvi.

Bridget má třináctiletého syna Johna s hráčem amerického fotbalu Tomem Bradym. Od roku 2015 je vdaná za Andrewa Frankela.

V pokračování show se objeví také největší lásky Carrie, tedy Božský v podání Chrise Notha a Aiden, kterého hraje John Corbett. Lze tedy očekávat, že se osudy těchto postav znovu propletou.

K seriálu se však bohužel nepřipojí Kim Cattrall alias náruživá Samantha, kterou si diváci velmi oblíbili. Řada z nich se v diskuzích nechala slyšet, že pokračování bez ní vůbec nemá cenu sledovat. ■