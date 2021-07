Narozeninové překvapení na party Evy Čerešňákové: Objevil se i Orlando Bloom!

Eva Čerešňáková Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a archiv E. Čerešňákové

Narozeninové překvapení v hollywoodském stylu. Tak by se dal popsat moment na charitativní party Evy Čerešňákové (35). Modelka k příležitosti svých 35. narozenin uspořádala večírek pro svůj nadační fond 4U2. Vedle rodiny a přátel se objevil i jeden hvězdný host, Orlando Bloom.

„Vůbec jsem to nečekala. Elizabeth Kopecká, která na party zpívala, pracuje u produkce filmu, setkala se s Orlandem na natáčení už dřív. A včera, když se potkali na chodbě hotelu Augustine, tak ho pozvala na své vystoupení a na párty,“ řekla Super.cz Eva Čerešňáková.

„Bylo to krásné překvapení, mezi hosty se díval na program a užíval si večírek,“ svěřila se Eva s tím, že ve chvíli, kdy hosté vytáhli mobilní telefony a začali si herce fotit, zmizel.

„Byl na večírku dvakrát. Elizabeth vystupovala dvakrát během večera a Orlando se na ni dvakrát přišel podívat. Bylo to milé a příjemné překvapení večera. Netoužil po pozornosti druhých, ale užíval si i českou whisky, která se na místě degustovala. Mám z takového nečekaného hosta na akci při příležitosti mých narozenin velkou radost, je to super zpestření a děkuji za to, že přišel," říká Eva.

Herec je v Praze již několik týdnů, natáčí zde seriál Carnival Row. Aktuálně s ním v české metropoli pobývá i jeho a snoubenka Katy Perry. ■