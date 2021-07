Monika Leová šla s kůží na trh. Tři měsíce po porodu se svlékla do plavek a ukázala realitu bez retuše

Monika Leová Video: Instagram M. Leové

"Musím jít té naší prďolce příkladem. Snad už bude v budoucnu svět v pořádku a tohle na Instagramu budeme vídat častěji," řekla Super.cz Monika. Ta se diví tomu, co všechno dnes lidé raději skrývají.

"Nedávno jsem se bavila s jedenáctiletou slečnou a ona se pozastavila nad jednou fotkou, že kdybych jí řekla, že by mi ty špeky umazala. Prý se takové fotky ven nedávají, že to není hezký. To mě docela zaskočilo," dodala Leová.

Monika je pouhé tři měsíce po porodu na své váze. "Na kila jsem sice na své váze, ale je to trošku povolené, nemám kromě zvedání malé žádný jiný pohyb," uzavřela. ■