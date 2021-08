O prázdninách královna country do ciziny nevyjede: Měli bychom nechat peníze českým lidem v Česku

Věra Martinová cítí potřebu podpořit český turismus. Michaela Feuereislová

Cestování patří mezi její oblíbené aktivity. V této nejisté době si prý ale Věra Martinová (61) cesty do zahraničí klidně odpustí.

Není se čemu divit. S covidem-19 má první dáma naší country scény velmi smutné zkušenosti. Nemoci podlehlo pět jejích příbuzných včetně milovaných rodičů, a tak má vůči tomuto onemocnění respekt. „K moři jezdím velmi ráda, ale nepotřebuji ho každý rok. Jsem v tomto disciplinovaná. Zároveň si myslím, že by bylo dobré tady nechat peníze u nás a nelítat pro novou formu covidu do zahraničí. Rozhodně se dá rok vydržet bez moře,“ svěřila se Super.cz během našeho posledního rozhovoru.

Letošní prázdniny proto stráví v Česku. „Letos proto ráda strávím prázdniny u východočeského moře na Rozkoši,“ říká s nadsázkou zpěvačka. Ta je zvyklá u zmíněné přehrady trávit většinu léta, neboť zde má pronajatou, jak sama říká, malou boudičku. „Jezdím tam od dětství, mám to tam ráda.“

Letní prázdniny nebudou ale pro Martinovou pouze ve znamení odpočinku, ale také práce. Po nucené umělecké pauze kvůli pandemii koronaviru je za šanci vystoupit před lidmi vděčná. „Máme za sebou několik vystoupení. Je to mnohem veselejší, než to bylo. Musíme hrát a zpívat, protože bez toho nejde být. A to nejen z ekonomického hlediska, ale prostě nám chybí muzika, adrenalin před koncertem a diváci a fanoušci,“ říká sympatická umělkyně.

Loňské šedesáté narozeniny se jí nepodařilo oslavit s fanoušky tak, jak plánovala. „Natočili jsme po devíti letech novou desku. Byla hotová v březnu, měla jsem mít 65 koncertů ke kulatinám. Nic z toho nevyšlo,“ říká Věra Martinová a jedním dechem vyslovuje vroucné přání: „Doufám, že nás už nic nezastaví, od podzimu mě čekají přeložené koncerty z loňska.“ ■