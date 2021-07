Zrušili mě! Ilonu Csákovou vyškrtli z koncertu na pomoc tornádem zasažené Moravě

Ilona Csáková Foto: Lenka Hatašová

„Děkujeme paní Iloně Csákové za ochotu vystoupit na akci Benefiční koncert na podporu obětí ničivého tornáda. Bohužel z důvodu oznámené kandidatury paní Ilony Csákové do parlamentních voleb se její vystoupení na této apolitické akci nemůže uskutečnit,“ informovalo Městské kulturní středisko v Kyjově.

Csáková se prý ale na akci nijak politicky angažovat nechtěla. „Chtěla jsem pouze zpívat a tím i pomoci, evidentně a zřejmě to tedy apolitická akce není,“ napsala Super.cz zpěvačka, jež se emotivně vyjádřila i na sociální síti.

„Já nesmím pomoci. Pořadatel mi zrušil vystoupení na charitativním koncertě pro Moravu. A víte proč? Pro mé postoje a názory,“ prohlásila.

S tím ale v Kyjově zásadně nesouhlasí. Vystoupení by prý zrušili kterémukoliv umělci, který by se politicky angažoval.

„Je to apolitická akce, s paní Csákovou nemáme jeden jediný problém, ale protože před několika dny oznámila kandidaturu do Poslanecké sněmovny za Jihomoravský kraj, tak jsme si řekli, že bohužel budeme muset její nabídku odmítnout, protože to děláme opravdu jako apolitickou akci,“ řekl Super.cz ředitel Městského kulturního střediska Kyjov Ladislav Pavluš s tím, že kdyby Csáková zveřejnila svou kandidaturu až po koncertě, klidně by vystupovat mohla.

A její postoje a názory vůbec neřeší. „Kdyby to bylo kvůli jejím názorům, tak ji na koncert ani nezveme, to je logické. Každý může mít názor, jaký chce, opravdu to není nic osobního, ale když zveřejnila kandidaturu, tak to bereme jako politiku,“ dodal Pavluš.

Ilona Csáková se tak objeví na jiné benefiční akci. Ve středu zazpívá v Mikulčicích na Koncertě pro Moravu, který produkuje manželka Pavla Trávníčka (70) Monika.

Ta prý kandidaturu Csákové neřeší. „Myslím si, že do těchto koncertů by se politika tahat neměla. Jsem moc ráda, že Ilona Csáková stejně jako další umělci vystoupí na naší benefiční akci bez nároku na honorář a aspoň trošku se pokusí lidem zvednout náladu. Ilona Csáková má hezké písničky a doufám, že společně s dalšími umělci přinese lidem trochu radosti v nelehké době,“ řekla Super.cz Monika Trávníčková. ■