Po narození dítěte další novinka? Z Novy vyhozený Petr Suchoň má namířeno na Primu!

Petr Suchoň má být novou tváří primáckého zpravodajství. Michaela Feuereislová

Jen co Nova oznámila, že moderátor hlavní zpravodajské relace Televizní noviny Petr Suchoň končí, začaly se množit dotazy, kam povedou jeho další profesní kroky. Nabídky se, dle slov moderátora, objevily okamžitě. Podle informací Super.cz by se jeho příštím působištěm měla stát televize Prima. Aktuálně probíhají jednání.

„Probíhají jednání a jsou na dobré cestě. Petr Suchoň by se měl na obrazovkách objevit jako nová tvář zpravodajství, a to už v létě, je to otázka příštích týdnů,“ řekl Super.cz zdroj z televize, kde byl Suchoň v poslední době několikrát viděn.

Stanice se k těmto informacím zatím nevyjadřuje. „To v tuto chvíli nemůžu potvrdit,“ napsal koordinátor CNN Prima News Matěj Štýs.

Z konkurenční Novy byl Petr Suchoň odejit v květnu po 13 letech.

Loni v říjnu na sebe strhl nevyžádanou pozornost nezvládnutým živým rozhovorem s prezidentem České lékařské komory (ČLK) Milanem Kubkem. Nova ho následně na několik týdnů stáhla z obrazovky. Za způsob vedení rozhovoru se Suchoň omluvil jak veřejně, tak i osobně Kubkovi. ■