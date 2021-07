Královny hliníkových pergol: Novo vás překvapí prostorností, Aerolux maximem pohodlí

Jedna oslnila majitele rozlehlých teras, druhá způsobila hotový převrat v celém odvětví. Přečtěte si, jaké jsou dvě populární pergoly současnosti.

Když zadáte do vyhledávače hliníkové pergoly, dostanete více než milion odpovědí. Abyste se v této oblasti rychleji zorientovali, představíme vám dnes dva modely, které vás spolehlivě ochrání před sluncem i deštěm – pergolu se sklonem Novo a lamelovou pergolu s rovnou střechou Aerolux. Obě jsou oblíbené jak u majitelů rodinných domů, tak i u provozovatelů hotelů, restaurací, kaváren a dalších podniků.

Pergola Aerolux byla historicky první bioklimatickou pergolou s otočnými a zároveň stahovacími lamelami.

FOTO: ATYPY s.r.o.

Hliníkové pergole Novo stačí jen minimum sloupů

Pergola Novo nevytvoří nutně sloupořadí ani na větší terase. Oproti jiným modelům má totiž tu výhodu, že jí k opoře stačí pouze 2 sloupy až do šířky 8 metrů. Její hliníková konstrukce je perfektně stabilní a pergola včetně zastřešení odolá větru až do rychlosti až 117 km/h. Ukrývá v sobě navíc šikovný systém odvodu vody. Ta při dešti stéká po stahovací plachtě z třívrstvého PVC do integrovaného okapu a z něho odtéká nosnými sloupy pryč.

Konstrukce pergoly Novo může mít až 210 odstínů. Posuvné zastřešení se vyrábí v odstínech bílé, šedé, slonové kosti a cappuccino.

FOTO: ATYPY s.r.o.

Další výhody pergoly Novo

• Její střechu ovládá výkonný motor Somfy.

• Můžete ji napojit na chytrou domácnost.

• Je bezúdržbová. Stačí ji jen občas opláchnout vodou.

• Bude přesně pasovat. Je vždy vyrobená na míru.

• U firmy Atypy ji máte se zárukou 5 let.

Bioklimatická pergola Aerolux je nejvariabilnější řešení vůbec

Pokud chcete mít pod pergolou maximum pohodlí a světla, vsaďte na lamelové řešení. Bioklimatická pergola Aerolux má otočné a zároveň stahovací lamely. Díky tomu můžete zastínit třeba jen část terasy a zbytek nechat odkrytý. Lamely jsou navíc speciálně tvarované, takže vás spolehlivě ochrání před slunečními paprsky, i když jsou v otevřené pozici. Díky tomu nebrání přirozené cirkulaci vzduchu.

Bioklimatická pergola Aerolux je často ukotvená přímo k domu. Může ale stát i samostatně v zahradě.

FOTO: ATYPY s.r.o.

Další výhody pergoly Aerolux

• Stiskem jednoho tlačítka lamely zavřete. Na terasu střechou neproteče ani kapka vody.

• Skvěle se vyjímá i nad bazénem. Jeden modul může mít rozměry až 4 × 6 metrů.

• Aerolux může mít zabudovaná chytrá čidla, LED osvětlení nebo screenové rolety.

• A když přidáte boční stěny, můžete mít doma namísto pergoly rovnou zimní zahradu.

• Stejně jako pergola Novo je i Aerolux bezúdržbová a vyrobená na míru s 5letou zárukou.

Ukázka stahování lamel u pergoly Aerolux

Pokud vás některá z pergol zaujala, obraťte se na specialisty z firmy Atypy. Ročně zastřeší stovky českých teras a rádi vám pomohou vybrat to pravé řešení. Postarají se navíc o vše od výroby pergoly přes její dopravu až po montáž a servis. ■