Poslední rozhovor s Františkem Nedvědem (✝73): Znovu se oženil, setkal se s bratrem a těšil se na budoucnost

František Nedvěd Herminapress

Ve věku 73 let odešel František Nedvěd. Zpráva jeho přátele i fanoušky velmi zasáhla. Přestože muzikant v minulosti bojoval s rakovinou, covidem a podstoupil operaci srdce, v poslední době vše nasvědčovalo tomu, že se blýská na lepší časy. V našem posledním rozhovoru zněl Nedvěd spokojeně a optimisticky. Dokonce s manželkou obnovili svatební sliby a po 50 letech si zopakovali veselku.

„Bylo to úžasný, jako před 50 lety. Teď už to bylo bez stresu, jsme staří mazáci. Hlavně, že se tam sešla rodina, byla to nádhera,“ radoval se před pár týdny písničkář.

Léčbu rakoviny ukončil, za sebou měl už tři odehrané koncerty, a i když ještě nebyl zcela fit, vyhlížel lepší zítřky. „Ještě to není na 100 %, chce to ještě nějakou rekonvalescenci. Dostal jsem potom (po ukončení léčby - pozn.) ještě koronavirus a doufám, že tím jsem to završil,“ svěřil tehdy s optimismem v hlase, o který během léčby rakoviny plic na nějakou dobu přišel. Ale znovu se vrátil.

Na svatbě se nečekaně objevil i jeho starší bratr Jan, se kterým dříve tvořili nerozlučnou hudební dvojici. Jejich cesty se rozdělily a dlouho se spekulovalo, že to mezi nimi skřípe. Františka nakonec bratrova návštěva potěšila i přes to, že byla krátká a nezdržel se ani na hostinu.

„Povídali jsme si asi 3 minuty, popřál nám svým osobitým způsobem,“ svěřil Super.cz muzikant a uvedl na pravou míru, že válečnou sekeru zakopávat nemuseli. „Neměli jsme špatné vztahy, nevím, kdo to vypustil do světa. My jsme se rozdělili jako muzikanti. Nic nebylo, nijak jsme se nemlátili, nenadávali si,“ vysvětlil nám.

Tehdy plánoval koncerty, těšil se na své fanoušky, které kvůli nemoci a pandemii neviděl dlouhé měsíce, dokonce nevylučoval, že by při výjimečné události zahrál a zazpíval se svým bratrem, jako kdysi. K takovému koncertu už bohužel nedojde. ■