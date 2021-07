Cukrář Jenda z Peče celá země vystavil tělo po liposukci: Na finální výsledek si ještě 6 měsíců počká

Jan Jirka Foto: archiv J. Jirky

Jak jsme před časem informovali, kadeřník a cukrář známý z pořadu Peče celá země Jan „Jenda” Jirka (29) absolvoval liposukci. Několik let ho trápily problematické partie - boky a břicho, a proto se pro tento zákrok rozhodl. Super.cz oblíbeného kadeřníka celebrit měsíc po operaci vyzpovídal.

„Cítím se výborně, trošku jsem se těšil, že budu po zákroku polehávat a nechávat se opečovávat a litovat, jak to strašně bolí, ale jelikož jsem se zotavoval velmi rychle, tak po pěti dnech už jsem začal pracovat,” sdělil pro Super.cz Jenda s tím, že s výsledkem je naprosto spokojen.

„Boky jsou fakt nepříjemnou partií, už teď je to opravdu znát, především na kalhotách, musel jsem si koupit nové plavky, protože ty, co jsem měl, mi padaly. Finální výsledek na sebe ale ještě nechává čekat. Než se vypne kůže na 100 % trvá to 6-12 měsíců,” dozvěděli jsme se dále.

„Jizvy nemám, mám jen 5 malých teček po vpichách, které prakticky už teď nejsou vidět. Modřiny mi zmizely rychleji, než je běžné. Běžně přetrvávají dva měsíce, ale mně zmizely už po 14 dnech, za což jsem rád. Otok ještě stále přetrvává, ale ten reálně zmizí až za 6 měsíců. Mám ještě tvrdá místa na břiše, ale ta prý změknou a kůže se zatáhne,” popsal Jenda hladký průběh hojení a dodal, že naštěstí během operace a rekonvalescence nenastaly vůbec žádné komplikace.

„Uléhal jsem na sál s totální důvěrou v Ondřeje Měšťáka a plně jsem mu věřil, to se vyplatilo! Žádná komplikace nenastala, hojím se rychleji, než je běžné,” dodal závěrem s tím, že největší radost mu dělá nejen opět plný diář v kadeřnictví, ale také objednávky dortů na svatby. ■