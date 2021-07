Další smutná zpráva: Zemřela legenda české country František Nedvěd

František Nedvěd Herminapress

Ve věku 73 let zemřel zpěvák a kytarista František Nedvěd. O smutné zprávě informoval v neděli ve večerních hodinách jeho syn. „S hlubokým zármutkem a těžkým srdcem oznamujeme, že nás dnes ve večerních hodinách na vždy opustil náš milovaný táta,“ svěřil na sociální síti František Nedvěd mladší.

Legendu české country kvůli zdravotním potížím odvezl před několika dny syn Vojtěch do nemocnice. „Minulý týden v neděli jsem ho odvážel. V pátek jsme hráli v Olomouci. V sobotu vstal a byl ještě v pořádku, ale k večeru začal být unavený a ospalý. Říkal jsem si, že je to následkem koncertu, ale v neděli začal spát už pořád, tak jsem ho odvezl do nemocnice. Byl celý dehydrovaný,“ uvedl pro web ŽivotvČesku.cz Vojta Nedvěd.

Zpěvák měl za sebou náročnou léčbu rakoviny plic, a dokonce se zvládl poprat i se zákeřným covidem-19. Nemoc ovlivnila i hlasivky, po léčbě se mu hlas vrátil. „Den ode dne se to zlepšuje, byla to ohromná radost. Rodina mě už okřikovala, abych na ně nekřičel,“ svěřil ještě zpěvák Super.cz. ■