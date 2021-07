Posíláme tátovi dopis. Lucie Křížková zveřejnila dárek od dětí pro manžela, který nastoupil 3,5letý trest

Lucie Křížková Foto: Archiv L. Křížkové

Lucie Křížková (36) má za sebou první týden bez manžela. Ten minulé pondělí nastoupil do plzeňské věznice, kde ho čeká 3,5 roku za mřížemi, pokud mu soud předčasně neukončí trest. Lucie s dětmi už manželovi do vězení posílala "dopis".

Šlo o obrázek namalovaný dětmi, který Lucie zveřejnila. Dcera Lola a syn Davídek namalovali celou rodinu pohromadě.

Křížek byl odsouzen jako spolupachatel v kauze vytunelování Metropolitního spořitelního družstva. "Upínám se k dovolání, o kterém bude rozhodovat nejvyšší soud. Doufám, že se přikloní k rozsudku Městského soudu, který Davidovi uložil podmíněný trest," řekla Super.cz Křížková.

„Po svých oceánských plavbách jsem se nechal vlákat do světa businessu, kde se na rozdíl od sportu nehraje fair play, nic jsem nezpronevěřil a neukradl, ale nyní musím pykat za svoji důvěřivost a naivitu. Budiž to poučení pro ostatní,“ napsal mnohanásobný mistr republiky v jachtingu poté, co kauza vyšla najevo. ■