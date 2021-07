Váha tohoto pohledného Sporťáka šla v pandemii rapidně nahoru. Vágner musí zhubnout

Moderátor šel do sebe a začal hubnout. Foto: Arthur Koff

A čím to, že se Petrova kondička tak zhoršila? V době pandemie neměl moderátor před sebou žádný plánovaný závod, který by ho motivoval k tomu se průběžně udržovat ve formě. „Dostal jsem se až na váhu 92 kilogramů. Pak jsem chtěl běžet závod v triatlonu a s takovou zátěží to prostě nešlo. Váha nebyla jen ve svalech, ale i v tuku,“ krčil rameny Vágner, kterého jsme zpovídali poté, co moderoval přehlídku Beaty Rajské na zámku Loučeň. „Nasadil jsem dietu a začal jsem na sobě makat. Musel jsem zhubnout šest kilo,“ uvedl Petr Vágner.

Požádali jsme moderátora Sportovních novin na Primě, aby se s našimi čtenáři podělil o svůj recept na zaručené snížení váhy: „Ráno odstartuju černou kávou. Den začínám během na lačno. Dám si snídani v podobě müsli s ovocem, pak lehký oběd většinou v podobě těstovin a večer už jen saláty. Na lákadla v podobě brambůrek večer u televize musím zapomenout,“ láme rukama Petr Vágner, který má před sebou opět metu, kvůli které se snaží zlepšit kondičku. Čeká ho ultramaraton. ■