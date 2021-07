Šla do moře, i když vlála červená vlajka. Známá návrhářka málem přišla o život

Málem se utopila. Foto: Super.cz/archiv N. Ruden

Natali měla prý dva cíle, projít si některé umělecké galerie, kde vždy čerpá inspiraci, a pak se oddat sladkému nicnedělání na pláži. Volba byla jasná – Itálie.

Ve Florencii byla poprvé, a tak si užívala nádhernou architekturu, Michelangelova Davida, obrazovou galerii Ufizzi, pak přejela do Pisy, aby zkontrolovala, zda šikmá věž stále stojí, a po týdnu už ležela na písčité pláži proslulého letoviska Forte dei Marmi.

Slunce designérku lákalo do moře, na břehu však vlála červená vlajka, protože v moři byly velké vlny. Natali ale prožila velkou část dětství na břehu moře a je výborná plavkyně, a tak se odvážně vrhla do vln. Chvíli to bylo úžasně zábavné, Natali se po dlouhé době radostně bavila dováděním v moři. Najednou ztratila pevnou půdu pod nohama a s hrůzou zjistila, že spodní proudy ji táhnou nečekanou silou na otevřené moře. Zaslechla pronikavý hvizd plavčíka na břehu a zahlédla jeho výhrůžná gesta, ale bylo pozdě, proud ji unášel dál a dál od břehu. „Bojovala jsem s proudem ze všech sil, chvílemi se mi zdálo, že je moje úsilí beznadějné, tempa jako by nezabírala, až po několika nekonečně dlouhých minutách jsem se nohama dotkla země,“ popisuje dramatické chvíle návrhářka. Ještě nebylo vyhráno, ale už se pomalu blížila ke břehu. „Vyčerpaná jsem zůstala ležet na písku několik minut, než jsem nabrala sílu, abych se vrátila na lehátko pod slunečník,“ dodává.

Zbytek pobytu v letovisku trávila na večeřích s přáteli, procházkami po pobřeží. Do moře se jí už nechtělo, a když se do něj odvážila, tak jen na krajíček. ■