Slovenský Klus natáčel klip uprostřed studené Dunaje: Zažil jsem nejkrásnější koncert v životě

Juraj Hnilica natáček klip Oceán uprostřed studené slovenské řeky. Video: Juraj Hnilica

Martinský rodák, který je díky svému přístupu k duchovnu a ekologii přirovnáván k českému kolegovi Tomáši Klusovi (35), vydal videoklip ke své letní písni Oceán z jeho nejnovějšího alba Pohni líca, které vydal v druhé polovině loňského roku.

Na natáčení klipu k poslední písni si dal záležet. „Bylo to nebeské. Viděl jsem celé univerzum života a splynul v jedno s celým vesmírem a naší milovanou Zemí zároveň,“ vzpomínal slovenský zpěvák a skladatel Juraj Hnilica na natáčení svého nového videoklipu.

„Během natáčení jsme náhodně potkali kanoistu, který se, když jsme točili, kousek od nás málem utopil. Naštěstí to zvládl a mile řekl: ’Když jsem se převrátil a byl hlavou dolů ve vodě, celou dobu, co jsem se snažil otočit zpět, mi v podvědomí hrála tvá písnička.’ Jsem rád, že se mu nic nestalo a dokonce jsme nějaký záběr na vzpomínku s ním použili," řekl zpěvák během rozhovoru pro Super.cz.

„Oslovil jsem kamaráda Tomáše Bartalose, že bych byl rád, kdyby mi natočil klip. On mě zaskočil otázkou, zda si umím představit zpívat uprostřed Dunaje při západu slunce. Zpočátku jsem nerozuměl, jak to celé Tomáš plánuje zrealizovat, ale do týdne mi zavolal s tím, že koupil člun a celou myšlenku natáčení má promyšlenou,“ popisuje Hnilica. „Tomáš mi ukázal prstem na místo Dunaje a řekl, že přesně uprostřed je mělčina, která mi bude zhruba po pás. Tam mě vysadí a při západu slunce můžeme začít točit,“ vzpomíná martinský rodák, pro kterého bylo natáčení tohoto nového počinu obrovským zážitkem.

V době natáčení ještě voda nebyla moc teplá, ale to bylo to poslední, na co v té chvíli zpěvák myslel. V jeho mysli se přehrávala upřímná vděčnost za život: „Stál jsem ve vodě, ozářen životodárnou, nádhernou hvězdou a děkoval jsem za dar, jakým slunce je. V té chvíli jsem procitl a právě zde, na tomto místě, jsem prožil svůj nejkrásnější koncert v životě. Měl jsem pocit, že hraji celému světu a vesmíru zároveň,“ vypráví Juraj Hnilica.

Zpěvák je ve své domovině velmi populární, v Česku ale dostává od rádií většinou košem. I tak sympatický umělec v létě vystoupil v Praze spolu s dalšími interprety na koncertu Společně pro Moravu na Václavském náměstí a podpořil tak oběti tornáda na jižní Moravě. ■