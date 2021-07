Týnuš Třešničková se pochlubila mladší sestrou. Krásky se svlékly do plavek

Týnuš se sestrou Martinou (vlevo) Foto: Archiv T. Třešničkové

"Lidé nám čím dál víc říkají, jak jsme si podobné a i tady na Mykonosu hned několik lidí poznalo, že jsme sestry. Prý podle očí. Asi to dělá i to, že Martinka začala nosit také umělé řasy, o to víc jsme si prý podobné," prozradila Týnuš.

Třešničková však podobu příliš nevidí. "Přijdeme si dost odlišné ať už vzhledově, tak povahově. Podobu moc nevidíme," dodala Třešničková. ■