Andrea Bezděková promluvila o svatbě s hvězdou Slunečné Lamborou! Tohle vás překvapí

Marek Lambora a Andrea Bezděková Foto: Archiv M. Lambory

Andrea a Marek tvoří pár již rok. Bude svatba do roka a do dne? "Na té vlně já ještě nejsem. Ale bylo mi líto, když jsem kytku měla nad hlavou, jí nechat spadnout na zem," řekla Super.cz s úsměvem Andrea.

"Markovi jsem to ani nechtěla říkat, ale pak jsem si řekla, že by to možná vědět měl," směje se modelka. "Ale není to na pořadu dne, je to opravdu v klidu," dodala.

Andrea se loni stěhovala do nového bytu. S Markem Lamborou zatím žijí odděleně, navštěvují se. "Jsem v novém bytě, ve kterém jsem ráda, má super strategické místo. Bylo náročný tam dostat všechny těžký věci, protože se nevešly do výtahu. A bratr na mě apeloval, že v tom bytě zůstanu sakra dlouho, že už to tahat nebude," uzavřela s úsměvem. ■