V dubnu Monika Leová porodila dceru a už je na své váze! V šoku je jen z velkých vnad

Monika Leová Super.cz

"Na kila jsem na své váze, ale je to trošku povolený, nemám kromě zvedání malé žádný jiný pohyb. Jsem ale spokojená," řekla Super.cz Monika. V jídle si dopřává. "Zatím se nedržím, naopak jím víc a dám si cokoli. Mám ale fakt pocit, že ze ně všechno jídlo vykojí," usmívá se moderátorka.

Překvapivě jí chybí malá prsa, která měla před otěhotněním. Její manžel Martin Košín si to užívá. "Mám se na co koukat," směje se. "Trošku mi chybí ty moje lentilky, ale za chvíli myslím budou zase zpátky. Je to jiný pocit mít prsa. To jsem moc neznala. S lentilkama je všechno jednodušší, mám radši hrudníček ala letiště," dodala Leová. ■