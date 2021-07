Po Hlasu Česko Slovenska už ji jako moderátorku neuvidíme? Potetovaná rapperka nabídky odmítá

Sharlota se chce soustředit hlavně na hudbu. Super.cz

V žánru rapu je Sharlota Frantinová (24) známá už dlouho, do povědomí širší veřejnosti se ale dostala až poté, co moderovala zákulisní pořad televizní show The Voice neboli Hlas Česko Slovenska.

Když jsme se s ní potkali naposledy, ptali jsme se, jestli moderátorskou profesi dál rozvíjí. „Nabídky dostávám, ale rozhodla jsem se je nepřijmout," řekla Super.cz.

A uvedla i důvod. „Nabídku do pořadu The Voice jsem přijala proto, že se týkal hudby. Ty další nabídky bohužel nebyly hudebně zaměřené. Nebyly blízko mému srdci a neměla jsem k nim vztah. Odmítla jsem je proto, že to nemá nic společného s tím, co dělám primárně," vysvětlila Sharlota.

Teď ale Sharlota přece jen zabrousila mimo hudební obor. Zahrála si v krimi komedii Ubal a zmiz režiséra Adama Hobzika, ve kterém se objevila jako striptérka. ■