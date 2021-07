Svatbu do roka a do dne potetovaná zpěvačka nejspíš nestihne zorganizovat. Překážkou jsou komplikace v rodině

Sharlota nejspíš hned tak nebude vdanou paní. Super.cz

Na začátku roku oznámila rapperka Sharlota Frantinová (24) zasnoubení s hudebním producentem Lucasem Blakkem, vlastním jménem Lukášem Jirkovským. Do roka a do dne výstřední pár asi veselku nestihne.

„Původně jsme měli v plánu se vzít někde v zahraničí. Když mi ale kamarádka uspořádala zkoušku šatů, tak jsem si uvědomila, že v ten velký den budu chtít mít kamarády u sebe. Před čtrnácti dny jsme se byli podívat na místo, které je pro nás symbolické a magické,“ vysvětluje hudebnice.

Termín veselky bývalá moderátorka televizní show Hlas Česko Slovenska ale zatím nezná. „V naší rodině je komplikované naplánovat datum. Byla bych moc ráda, kdyby mě můj tatínek odvedl k oltáři. Vše je ale složitější, než by se mohlo zdát. Tak to do roka a do dne nestihneme,“ krčí rameny rapperka.

Prý by se klidně mohlo stát, že by dřív mohlo přijít miminko než veselka. „Necháváme to žít vlastním životem a podle aktuální situace se rozhodneme, jako cestou se nakonec vydáme,“ uzavřela povídání o svatbě Sharlota Frantinová. ■