Ilona Csáková míří do politiky. I s kamarádem Romanem Horkým z Kamelotu

Ilona Csáková a Roman Horký Herminapress

Ilona Csáková (50) se rozhodla zamířit do politiky. V Jihomoravském kraji bude kandidovat za Volný blok do parlamentních voleb. Stejně tak její kolega a kamarád z kapely Kamelot Roman Horký.

Csáková už dříve s Lubomírem Volným vystoupila na demonstracích proti koronavirovým opatřením, která zpěvačka v posledních měsících kritizuje i na svých sociálních sítích.

Zprávu o kandidatuře Csáková Super.cz potvrdila, více se ale zatím vyjadřovat nechce, počká prý na tiskovou konferenci.

Dle slov Horkého ale nemají žádné ambice. „Za mě, a myslím, že i za Ilonu, můžu říct, že my žádné ambice nemáme. Není naším cílem dělat politiku,“ řekl Super.cz s tím, že kandidují, aby podpořili Volného.

Ve Sněmovně sedět nechce

„Pokud by se stalo, že bych tam třeba měl sedět nebo uspěl v krajských volbách, tak bych to velice rád přenechal nějaké jiné osobě,“ říká Horký s tím, že i nadále chce zůstat u své profese.

„Mám kytarovou školu, která má tisíc žáků po celém světě, máme s kapelou hodně koncertů a za těch 40 let, co dělám muziku, bych už tu politiku opravdu dělat nemohl. Já bych tam zkolaboval a zřejmě do několika let zemřel, kdybych tam pracoval,“ dodal. ■