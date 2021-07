Její outfity patří mezi ty nejodvážnější. Extravagantní rapperka vytvořila vlastní módní řadu

Rapová princezna se dala na módu. Super.cz

Stejně jako většina umělců, i Sharlota Frantinová (24) má za sebou nedobrovolný pracovní klid. „Vydala jsem po třech letech práce svou desku a nemohla jsem odehrát ani jeden koncert. Zablokovalo mě to po umělecké stránce, ale okamžitě jsem se snažila najít si jinou aktivitu, abych zaplnila čas a byla tvůrčí,“ říká rapová princezna v rozhovoru pro Super.cz.

Když nemohla dělat hudbu, tak se realizovala po vizuální stránce. „Vytvořila jsem vlastní módní kolekci, na které jsme pracovali celý rok. Bude to celoevropská záležitost,“ prozradila Super.cz Sharlota.

Vlastním módním počinem si hudebnice, pověstná svým výrazným stylem oblékání, splnila životní sen. „Předcházel tomu rok práce. Dala jsem si na tom záležet. Každý si v té kolekci najde to své, protože je strašně krásně kombinovatelná. Každý si tam najde to svoje, ale jinak jsem při navrhování myslela hlavně na ženy, to je jasný,“ dodává.

Potetovaná kráska je pověstná svým výstředním stylem oblékání. „Nesnažila jsem se vytvořit něco nového, ale snažila jsem vytvořit něco nositelného,“ říká Sharlota.

Kromě navrhování kolekce natáčela Sharlota krimi komedii Ubal a zmiz, o čemž jsme na Super.cz už informovali. ■