Nestárnoucí komedie byla posledním filmem talentované sestry Lídy Baarové Zorky. Ve 24 letech spáchala sebevraždu

Kluci na řece byli posledním filmem Zorky Janů. Foto: Prima Max

Film Kluci na řece (1944) natočil Krška spolu s Jiřím Slavíčkem (†56), i když v dostupných materiálech je uváděn vždy jako spolurežisér filmu. Je vzpomínkou na jeho dětství v rodném Písku – městě, které je nerozlučně spjato s řekou Otavou. A právě kolem ní se soustředí úsměvný příběh o dvou partách kluků Portyčáků a Bukounů, které spolu svádějí „líté“ boje.

Snahou tvůrců bylo vnést do těžké doby protektorátu hřejivý úsměv trochu jiným způsobem, než nabízely poněkud stereotypní společenské komedie.

Na place se sešla herecká elita

K velkému úspěchu filmu však přispělo i herecké obsazení. Je to především Jindřich Plachta (†52), který s velkým mistrovstvím zahrál postavu dobromyslného kupce Andělína Timtěla. V poetickém obrázku ze starých dobrých časů si s chutí zahráli i další oblíbení herci tehdejší doby – Zdeňka Baldová (†73), Terezie Brzková (†91), Zorka Janů (†24), Svatopluk Beneš (†89) nebo Eduard Kohout (†87).

Zorka Janů pykala za sestru

Představitelka Helenky Zorka Janů byla nesmírně oblíbená u všech dětí z komparzu. Na natáčení jim totiž vozila z Prahy bonbony, které byly za války velkou vzácností.

Sympatická herečka byla o sedm let mladší sestrou Lídy Baarové (†86), a nebýt okolností, jistě by to dotáhla daleko. Přesto byla role Helenky v Klucích na řece její poslední filmovou příležitostí.

Osudem zkoušená herečka neunesla po válce tlak, kdy se na ni pohlíželo jako na „sestru té zrádkyně Baarové“, a dobrovolně ukončila svůj život skokem z okna. Jak známo, Baarová se zapletla s ministrem nacistické propagandy Josephem Goebbelsem.

Dva z trojlístku bratří Lipských

Menší roli získal ve filmu i bratr režiséra Oldřicha Lipského (†62) a herce Lubomíra Lipského (†92) Borek (Dalibor) Lipský (†16). Právě on byl podle Lubomíra z celé rodiny nejtalentovanější. Borka Lipského zabil o tři roky později (27. 7. 1947) blesk během koupání v rybníku Stráž u Pelhřimova. Po prázdninách měl nastoupit do septimy.

Prostřední z trojice bratrů, Oldřich, který později natočil mnoho populárních filmů, např. Limonádový Joe aneb Koňská opera (1964), Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974), Marečku, podejte mi pero! (1976), Adéla ještě nevečeřela (1977) či Tajemství hradu v Karpatech (1981), si při natáčení Kluků na řece odbyl první filmařskou zkušenost – působil jako klapka.

Trpělivý Jindřich Plachta

Na natáčení jistě vzpomínal i Jindřich Plachta, který dostal v závěrečné scéně ránu do tváře mokrým drnem. Scénu se dlouho nedařilo natočit, protože chlapec, který ho měl po něm hodit, se ne a ne trefit – rána šla pokaždé jinam, tu na ucho, tu na čelo. Plachta trpělivě držel.

Režisér nakonec požádal asistenta, který namočil kus trávy, a hodil ho herci do tváře z bezprostřední blízkosti. Určitě to bolelo, ale Plachta jako profík neřekl ani slovo a točilo se dál.

Ostrov, kde se natáčelo velké množství scén, už na Otavě nenajdete. Zanikl při pozdější regulaci řeky. Film Kluci na řece dávají 18. 7. na Prima Max. ■