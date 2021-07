Joey, nebo Chandler? Dcera Moniky z Přátel práskla, se kterou postavou ze seriálu by šla na rande

Courteney Cox s dcerou Coco Profimedia.cz

Courteney Cox (57) s dcerou Coco (17) pobavily sledující na Instagramu hrou Kdo zná koho lépe. Vzájemně odpovídaly na otázky a mimo jiné padl dotaz, jestli by Coco randila raději s mladým Joeym (Matt LeBlanc) nebo Chandlerem (Matthew Perry) z Přátel.

Courteney správně tipla, že by to byl Joey, což Coco potvrdila. Zřejmě tedy nemá stejný vkus jako postava její matky Monica, která v Přátelích nakonec skončila s Chandlerem.

Courteney se před pár dny dočkala své první nominace na cenu Emmy za koprodukci speciálu Přátelé: Zase spolu. Za celá léta působení v Přátelích Cox ani jednou nenominovali, a to jako jedinou z herecké šestice.

„Každý kromě mě byl nominovaný, takže to samozřejmě ranilo moje city,“ přiznala v rozhovoru s Howardem Sternem na rádiu SiriusXM. „Všem jsem to moc přála, ale protože jsem byla jediná, trochu to bolelo.“

Courteney má Coco s hercem Davidem Arquettem, za nějž byla provdaná deset let. Rozvedli se v roce 2013. S Arquettem se znovu sešla před kamerou, aktuálně dotočili pátý díl hororu Vřískot. Společně se objevili ve všech čtyřech předchozích dílech. ■