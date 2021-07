Ulovila další světově známou celebritu: Partyšová v Chorvatsku okouzlila tohoto australského fešáka

Gabriela Partyšová Foto: Super.cz/archiv G. Partyšové

Během dovolené na Jadranu se Gabriele Partyšové (43) podařil jeden parádní úlovek. A to nemáme nemysli, že by moderátorka v Chorvatsku rybařila. Sympatická kráska se potkala na dovolené se světově známým fešákem. Stalo se tak během plavby na jachtě, kterou absolvovala s přáteli a synem.

„Na Hvaru jsme potkali australského herce Nathaniela Buzolica, který má v Chorvatsku část své rodiny. Hercova maminka pochází z Chorvatska, odkud utekla během válečného konfliktu do Austrálie," svěřila se moderátorka.

„Nathaniele jsme poznali v jedné restauraci s dcerou mé kamarádky Jarky Belcher. Šly jsem ho požádat o fotku. Následně se zvedl ze židle pan s paní z Česka a šli požádat o fotku mě. Nathaniel se mě pak ptal, co to mělo znamenat, tak jsem mu řekla, že on je známý po celém světě a já v Česku a možná v Chorvatsku,“ smála se Gábina.

Historka prolomila mezi hercem a moderátorkou a její skupinou bariéru. „Nathaniel nás pak doprovodil na hrad a rozloučili jsem se. Cestou z hradu jsme ho pak na Tvaru ještě třikrát potkali. Cestou na zmrzlinu, ze zmrzliny a pak cestou na lodní taxík. Byl ho plný Hvar,“ smála se Gábina.

Na zahraniční celebrity má štěstí. V Praze se pár týdnů předtím setkala v restauraci s Adamem Sandlerem, který zde natáčel film Kosmonaut z Čech. ■