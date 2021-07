Za cestování sklidila drsné hejty: Proč štve Mariana Prachařová víc lidí než další známé tváře?

Mariana Prachařová

To, že známé tváře vyjížděly během lockdownu do zahraničí, jelikož to restrikce nezakazovaly, nadzvedlo ze židlí mnoho lidí. Nejvíc to od svých sledujících odnesla influencerka a zpěvačka Mariana Prachařová (27). Dcera herců Davida Prachaře a Dany Batulkové (63) a sestra Jakuba Prachaře (37) dodnes nedokáže pochopit.