Roky nevypadala lépe! Monika Absolonová se poprvé od rozchodu ukázala ve společnosti. Dokulhala o berlích

Monika Absolonová na premiéře filmu Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel Michaela Feuereislová

Monika si ve filmu zahrála jednu z malých rolí. "Hraju spolužačku hlavních představitelů. Je to pidi role, ale mluvím tam. To je dobrý. Patrika miluju a ten film je moc hezkej," řekla Super.cz. "Měla jsem nervy, že si na premiéře s berlemi rozbiju pusu, ale všechno jsem to zvládla," smála se zpěvačka.

Po rozchodu s otcem svých synů Tomášem Hornou Absolonová zhubla dvanáct kilo a rozkvetla. Své udělaly i krásné šaty a dokonalý make-up.

"Šaty jsou od Táni Kovaříkové, po telefonu jsme to ladili s Filipem Vaňkem, vizážistka mě krásně nalíčila a na sádru mi švihla ještě punčochu, abychom to dotunily," popsala Monika přípravu se zraněním. ■