Tahle česká kráska sbírá úspěchy v zahraničí: Vedle modelingu se vítězka světové soutěže nebrání ani hraní

Karolína Kokešová Super.cz

Potkali jsme ji na natáčení videoklipu nové kapely Vesmírná posádka jejímž lídrem je finalista SuperStar Jaro Smejkal. Karolína prozradila, že před kamerou se cítí stejně dobře jako před objektivem. „Je to poprvé, kdy natáčím videoklip, na tuhle zkušenost jsem se těšila,“ svěřila Super.cz Karolína.

„Jako modelka jsem hodně točila reklamy do televize, na kameru jsem trochu zvyklá, samozřejmě nejsem herečka, ale každá zkušenost je super,“ řekla nám Karolína. „Zpívat mě slyšet nechcete, ale hraní se nebráním, i když to není můj cíl. Na konkurzy nechodím, ale nebráním se ničemu,“ řekla nám modelka, která v loňském roce zabodovala na světové soutěži krásy Miss Global. I díky tomu má nabídky na práci za hranicemi.

„Je to i díky té světové soutěži, ta soutěž mi dala spoustu možností a normálně bych se k tomu nedostala. Skrz covid jsou mé povinnosti trochu osekané, měla jsme být na spoustě charitativních akcí po celém světě, ale hodně se nám to osekalo, snad ještě něco bude,“ svěřila se Karolína na natáčení klipu ke skladbě Mimo realitu, kterou již brzy nová kapela Jaro Smejkala vypustí do světa. ■