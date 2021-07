Manželka hvězdy Lucie jen v prádle: Do dalších odvážných snímků jako pro Playboy už prý nepůjde

DJ Lucca Foto: archiv L. Dvořákové

Focení pro Playboy si sice užívala, do tak odvážných snímků už prý ale nepůjde „Fotím většinou imagové fotky, které se používají na vizuály akcí, kde vystupuji. Fotky pro Playboy jsou nejodvážnější fotky a další odvážnější neplánuji,“ svěřila se Super.cz DJ Lucca, která v prádle vypadá fantasticky.

„Trochu jsem se styděla, ale věděla jsem, že fotograf bude žena, takže jsem určitě byla mnohem klidnější, než kdyby mě fotil muž. Ale beru to profesionálně. Atmosféra byla super. S Alžbětou jsme si po chvíli focení sedly profesně i lidsky. A na place byla nakonec i legrace,“ svěřila se Lucie Dvořáková, která se díky sportu může chlubit štíhlými křivkami.

S prací modelky prý před lety koketovala, ale pouze to by ji nenaplňovalo a raději zběhla k hudbě. „Kromě dýdžejingu musím mít i reprezentativní hezké image fotky. Baví mě právě to spojení s hudbou. A techno miluji. Být jen modelka by mě nenaplňovalo. I když někdy v patnácti nebo v šestnácti jsem to zkoušela. Ale nevěnovala jsem se tomu dál,“ dodala manželka Michala Dvořáka z kapely Lucie. ■